Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Назван лучший игрок матча ЦСКА — «Краснодар»

Тренер Газзаев назвал Акинфеева лучшим игроком матча ЦСКА — «Краснодар»

close
100%
Максим Богодвид/РИА Новости

Бывший тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев назвал вратаря красно-синих Игоря Акинфеева лучшим игроком матча Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Краснодара», передает «Спорт-Экспресс».

«Безупречная игра капитана команды! Именно его я назвал бы лучшим игроком матча. Сколько очков он уже принес ЦСКА. Вновь можно снять перед ним шляпу», — сказал Газзаев.

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу ЦСКА. Единственный гол оформил Федор Чалов.

В турнирной таблице чемпионата России «Краснодар» занимает первое место, набрав 28 очков. ЦСКА располагается на пятой строчке, имея в активе 21 балл. Второе место занимает петербургский «Зенит», который имеет в активе 26 очков. Замыкают тройку сильнейших самарские «Крылья Советов», имеющие в активе 22 очка.

В следующем туре «Краснодар» на своем поле сыграет с «Крыльями Советов». Встреча состоится 5 ноября. Команды выйдут на поле в 14:00 по московскому времени. ЦСКА сыграет в Москве с нижегородским «Пари НН». Матч пройдет 5 ноября. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:30 по московскому времени.

Ранее Александр Мостовой рассказал о дрожащих коленках у футболистов «Краснодара».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий