Назван лучший игрок матча ЦСКА — «Краснодар»

Бывший тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев назвал вратаря красно-синих Игоря Акинфеева лучшим игроком матча Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Краснодара», передает «Спорт-Экспресс».

«Безупречная игра капитана команды! Именно его я назвал бы лучшим игроком матча. Сколько очков он уже принес ЦСКА. Вновь можно снять перед ним шляпу», — сказал Газзаев.

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу ЦСКА. Единственный гол оформил Федор Чалов.

В турнирной таблице чемпионата России «Краснодар» занимает первое место, набрав 28 очков. ЦСКА располагается на пятой строчке, имея в активе 21 балл. Второе место занимает петербургский «Зенит», который имеет в активе 26 очков. Замыкают тройку сильнейших самарские «Крылья Советов», имеющие в активе 22 очка.

В следующем туре «Краснодар» на своем поле сыграет с «Крыльями Советов». Встреча состоится 5 ноября. Команды выйдут на поле в 14:00 по московскому времени. ЦСКА сыграет в Москве с нижегородским «Пари НН». Матч пройдет 5 ноября. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:30 по московскому времени.

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