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Стало известно, сколько Медведев получит за лучший результат на турнирах ATP 500

Медведев получит $600 тысяч за лучший результат на турнирах ATP 500

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Lisa Leutner/Reuters

Российский теннисист Даниил Медведев по итогам сезона занял первое место по очкам, набранным на турнирах категории ATP 500, и получит специальный бонус от Ассоциации профессиональных теннисистов (ATP). Россиянину полагается выплата в размере $600 тыс.

28 октября Медведев уступил в финале турнира ATP 500 в Вене (Австрия) итальянскому теннисисту Яннику Синнеру со счетом 6:7, 6:4, 3:6.

Синнер и Медведев в начале октября встречались в финале турнира ATP 500 в Пекине (Китай). Тогда победу также одержал итальянский спортсмен.

На турнире ATP 500 в Галле (Германия) россиянин выбыл в полуфинале, проиграв испанцу Роберто Баутиста-Агуту 5:7, 6:7.

В рейтинге Ассоциации профессиональных теннисистов (ATP) Медведев занимает третье место, набрав 7200 очков, и является лучшим из россиян. Лидировать продолжает серб Новак Джокович (11 045 очков). Вторым идет испанец Карлос Алькарас, набравший 8625 очков. Еще один россиянин Андрей Рублев располагается на пятой позиции (4935 очков).

Ранее Медведев после поражения в турнире в Вене иронично выделил собственную фишку.

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