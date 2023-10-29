Юран обрушился с критикой на судейство в матче с «Сочи»

Главный тренер клуба «Пари НН» Сергей Юран в эфире «Матч Премьер» раскритиковал судейство в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Сочи», отметив, что судьи несправедливо поставили два пенальти в ворота нижегородского клуба.

«Такие пенальти поставили бы «Зениту», «Спартаку», «Локомотиву», ЦСКА, «Динамо»? Не рассматривались. Спасибо», — сказал Юран.

Встреча, которая состоялась в Нижнем Новгороде, завершилась со счетом 1:0 в пользу «Пари НН».

Единственный мяч забил Николай Калинский. Он отличился на 38-й минуте.

«Сочи» не смог реализовать два пенальти по ходу матча. На 68-й минуте пенальти не забил Ванья Дркушич, а уже в компенсированное время Кристиан Нобоа не смог сравнять счет с 11-метровой отметки.

В турнирной таблице чемпионата России «Пари НН» занимает шестое место, набрав 20 очков. «Сочи» замыкает таблицу РПЛ, набрав девять очков.

В РПЛ лидирует «Краснодар», имея в активе 28 баллов, второе место занимает «Зенит» (26), замыкают тройку сильнейших самарские «Крылья Советов» (22).

Ранее был назван тренер, который справится с работой в «Спартаке».