В зоне СВО погиб мастер спорта России по шорт-треку

В зоне специальной военной операции погиб мастер спорта России по шорт-треку Иван Денисов. Об этом сообщает пресс-служба Союза конькобежцев России.

Иван Денисов представлял Марий Эл в соревнованиях по шорт-треку. После завершения профессиональной карьеры Денисов стал тренером. 19 октября спортсмену исполнилось 28 лет.

В августе стало известно, что руководитель судейско-инспекторского комитета Крымского футбольного союза Юрий Вакс сообщил, что арбитр Константин Попов погиб в зоне боевых действий на территории Украины. Также в июле в зоне СВО погиб российский футболист Станислав Дорошенко.

Ранее жена бойца ММА допустила, что ее муж заключит контракт с ВС РФ.