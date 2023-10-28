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Футболист «Локомотива» не сможет играть до конца года

Футболист «Локомотива» Магкеев рассказал, что не сможет играть до конца года

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Защитник московского «Локомотива» Станислав Магкеев рассказал, что не сможет играть до конца года из-за разрыва крестообразной связки, передает «Спорт-Экспресс».

«В середине ноября у меня состоится обследование. Если все будет хорошо, то подойду к общей группе. Выйду ли я на поле в 2023 году? В декабре холодно, поля не такие хорошие. Меня предупредили, что рисковать не будут», — сказал Магкеев.

Магкеев получил травму 8 мая 2023 года в матче 26 тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Сочи» (2:0).

25 мая футболист перенес операцию в одной из французских клиник.

После 12 туров РПЛ сезона-2023/24 «Краснодар» набрал 28 очков и занимает первое место в турнирной таблице. На второй строчке расположился петербургский «Зенит», в активе которого 23 балла. Замыкает тройку лидеров самарские «Крылья Советов», набравшие 21 очко. «Локомотив» располагается на пятом месте, имея в активе 20 баллов.

Ранее Александр Мостовой назвал лидеров РПЛ «плюшевыми».

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