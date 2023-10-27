Уткин оскорбил бывшего коллегу: «Таким голосом только из туалета кричать «Занято!»

Футбольный блогер Василий Уткин на YouTube-канале «Это футбол, брат» поделился мнением о российских комментаторах.

«Есть два качества, необходимые комментатору — это фантазия и реакция. Денис Казанский очень удачно сформулировал, что ему нравится не когда разбирают игру, а когда игру рассказывают. Для этого нужна фантазия.

Есть комментаторы без фантазии. Александр Неценко, Олег Пирожков — комментатор еще и без голоса. Таким голосом из сортира «занято» кричать. Лучшие комментаторы на «Матч ТВ»? Станислав Минин, Константин Генич, Роман Нагучев. На данный момент мне кажется, что лучший комментатор — это Денис Алхазов», — заявил Уткин.

26 декабря Telegram-канал Mash сообщил, что у Василия Уткина диагностировали атеросклероз и проблемы с сердцем. Позже он опроверг эту информацию. По словам комментатора, у него «лишний вес и механическое повреждение ноги, которую он спокойно лечит».

Ранее диетолог дал пять советов Василию Уткину, чтобы сбросить вес.