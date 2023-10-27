Трусова сравнила тренировки у Тутберидзе с соревнованиями

Серебряная призерка Олимпийских игр — 2022 Александра Трусова в интервью Okko вспомнила, как проходили тренировки в группе у Этери Тутберидзе.

«У Этери Георгиевны больше похоже на соревнования: мы каждый день как будто на соревнованиях, у нас каждый день есть распечатка, в которую ты смотришь и знаешь свои ошибки», — заявила Трусова.

В 2020-м Трусова перешла от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко, но в 2021-м вернулась в «Хрустальный». В 2022-м она вновь ушла от Тутберидзе ради тренировок в группе Светланы Соколовской.

После отстранения российских фигуристов от международных турниров Трусова пропустила чемпионат России в сезоне-2022/23. Последний раз она появлялась на льду на Гран-При России в Самаре в конце ноября 2022 года. Тогда она стала второй. Фигуристка — обладательница золотой медали чемпионата России сезона-2021/22, это стало возможным после дисквалификации Камилы Валиевой, занявшей на турнире первое место.

Ранее Трусова заявила, что не считает предательством смену тренеров.