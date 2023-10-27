Пасы Кучерова и Сергачева помогли «Тампе» разгромить «Сан-Хосе»

«Тампа-Бэй Лайтнинг» с крупным счетом обыграла «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Поединок, который состоялся на стадионе «Амали-Арена» в Тампе, завершился со счетом 6:0 в пользу «Лайтнинг». Голами отметились Брейден Пойнт, Майки Эйссимонт, Стивен Стэмкос, Брэндон Хагель, Ник Пол и Люк Гленденинг. «Тампа» одержала четвертую победу в сезоне при четырех поражениях. «Шаркс» проиграли восьмой матч из восьми сыгранных.

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров в этом поединке набрал одно очко, записав на свой счет результативную передачу. 17 октября журналисты и аналитики ESPN составили рейтинг из 100 лучших игроков НХЛ. Кучеров занял самое высокое место из россиян — восьмое. Защитник «Лайтнинг» Михаил Сергачев набрал два балла, дважды выступив в роли ассистента.

Российский голкипер победившей команды Андрей Василевский участия в матче не принял. Хоккеист пропускает начало регулярного чемпионата из-за травмы.

«Тампа» трижды выигрывала Кубок Стэнли — в 2004 году, а также дважды подряд — в 2020 и 2021 годах.

Ранее российский хоккеист подрался с тафгаем в дебютном матче НХЛ.