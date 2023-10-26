Экс-глава «Барселоны» назвал президента «Реала» неудачником

Бывший президент футбольного клуба «Барселона» Жоан Гаспар раскритиковал руководителя «Реала» Флорентино Переса за то, что тот не посетит матч «эль класико», который состоится 28 октября. Слова Гаспара передает Cope.

«Это позор, что Перес не приедет на «эль класико». Как личность он — неудачник. Я никогда не вступлю в должность президента «Реала», — сказал Гаспар.

Встреча пройдет на стадионе «Олимпико» в Барселоне. Каталонская команда с начала этого сезона проводит матчи на этом стадионе, так как реконструирует свою основную арену «Камп Ноу». Стартовый свисток прозвучит в 17:15 по московскому времени.

После 10 туров «Реал» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, заработав 25 очков. «Барселона» замыкает тройку лучших, имея в активе 24 балла. На второй строчке идет «Жирона», которой удалось набрать 25 очков.

Ранее в совете директоров «Барселоны» назвали звезду «Реала» клоуном и балагуром.