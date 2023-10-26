Тренер рассказал, как люди в Черногории относятся к россиянам

Бывший главный тренер ряда клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) Миодраг Божович заявил в интервью РИА Новости, что люди в Черногории любят Россию.

«Отношение к русским в Черногории? Нормальное. Какие у нас проблемы с Россией? Никаких. Везде есть хорошие и плохие люди — и в России, и в Черногории. Мы любим Россию. Но если даже кто-то из политиков выступает против, сам народ все равно тепло относится к России», — заявил специалист.

Последним клубом 55-летнего черногорца в России был тульский «Арсенал», который он покинул в 2022 году. Также он известен по работе в столичных «Москве», «Локомотиве» и «Динамо», «Ростове», самарских «Крыльях Советов», пермском «Амкаре».

В сезоне-2013/14 он привел «Ростов» к победе в Кубке России, а семью годами ранее выводил пермский «Амкар» в финал этого турнира.

В качестве игрока выступал за югославские команды «Будучност» (Подгорица), «Црвена Звезда», нидерландские «Валвейк» и «Розендал», за команды из Индонезии, Кипра, Японии.

Ранее Божович назвал проблему российских футболистов.