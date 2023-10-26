Бывший футболист «Реала» установил рекорд Лиги чемпионов

Защитник португальского «Порту» Пепе вышел на поле в стартовом составе на матч группового этапа Лиги чемпионов против бельгийского «Антверпена».

Пепе стал самым возрастным полевым игроком в истории главного европейского футбольного турнира. В день игры ему исполнилось 40 лет и 241 день. Португалец побил рекорд итальянца Алессандро Костакурты и шотландца Дэвида Уэйра, которые играли в Лиге чемпионов в возрасте 40 лет и 211 дней.

Самым возрастным игроком в истории Лиги чемпионов является итальянский вратарь Марко Баллотта (43 года и 252 дня).

«Порту» обыграл «Антверпен» со счетом 4:1. Пепе отыграл все 90 минут.

За свою карьеру Пепе выступал за мадридский «Реал», стамбульский «Бешикташ» и «Маритиму».

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