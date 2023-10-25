В Бразилии молятся за чемпионство «Краснодара»

Бывший футболист «Краснодара» Ари поделился ожиданиями от выступления своего бывшего клуба в текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ). Слова Ари передает Metaratings.ru.

«Быки» после 12 сыгранных матчей лидируют в турнирной таблице РПЛ, заработав 28 очков, опережая идущий на втором месте «Зенит» на пять баллов.

«Краснодар» все еще идет на первом месте. Я молюсь, чтобы они стали чемпионами России. Эта команда достойна быть чемпионом», — сказал Ари.

Последним российским клубом 36-летнего форварда был московский «Локомотив», за который он выступал на правах аренды. В составе красно-зеленых Ари стал чемпионом России сезона-2017/18.

Также на счету Ари два матча за национальную сборную России.

В 2022 году Ари начал играть за «Атлетико Сеаренсе» из Серии С. Футболист также был спонсором клуба. По итогам сезона команда вылетела в Серию D.

В 2014 году он женился на гражданке России Наталье Грызловой, а в 2018-м получил российский паспорт.

Ранее Ари заявил, что Бразилия ждет возвращения России в еврокубки.