Назван самый неуспешный тренер «Спартака»

Бывший футболист «Спартака» Геннадий Морозов назвал Микаэля Лаудрупа самым неуспешным тренером красно-белых. Слова Морозова передает Legalbet.

«Старков был, Скала, Лаудруп, Чернышов был такой же. Все зависит от футболистов, какой состав был в тот или иной период. А так Лаудруп самым неуспешным был в «Спартаке». Он великий футболист, но хорошим специалистом не стал, поэтому его быстро уволили», — сказал Морозов.

Лаудруп возглавлял «Спартак» с сентября 2008-го по апрель 2009 года. При нем «Спартак» одержал четыре победы в 14 встречах. Также специалист тренировал испанские, датские и катарские команды. В профессиональной карьере футболиста выиграл итальянскую Серию А в составе «Ювентуса». Кроме того, Лаудруп пять раз выигрывал испанскую Ла Лигу, будучи игроком «Барселоны» и «Реала». В 1984 году в качестве игрока вместе со сборной Дании завоевал бронзу чемпионата Европы. В 2006 году Федерация футбола Дании признала Лаудрупа лучшим футболистом в истории Дании.

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