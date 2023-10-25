Российский футболист заявил, что в РПЛ есть иностранцы, которые не должны играть в лиге

Полузащитник «Пари Нижний Новгород» Илья Кухарчук считает, что в российский футбол нужно приглашать иностранцев, которые будут сильнее отечественных спортсменов. Его слова передает «Рейтинг букмекеров».

«Правильно ли приглашать иностранных тренеров и игроков в РПЛ во время изоляции российского футбола? Любой иностранец, который приезжает в наш чемпионат, должен быть сильнее наших русских ребят.

Я считаю, что в РПЛ есть иностранцы, которые не должны играть на этом уровне. Кто это? Посмотрите статистику — кто сколько бегает, забивает, отбирает. Думаю, вам сразу все станет понятно. Не буду называть фамилии, мы едим один хлеб», — сказал Кухарчук.

В 2022 году Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила легионерам, выступающим в Российской премьер-лиге (РПЛ), приостанавливать свои контракты. Сейчас в лиге действует схема, по которой клуб в своей заявке может иметь не более восьми иностранцев.

После 12 туров РПЛ лидирует по-прежнему «Краснодар». Подопечные Владимира Ивича набрали 28 очков. Вторым идет «Зенит» (23 очка), который обыграл самарские «Крылья Советов» (21 очко) и сместил команду на третье место.

Ранее стал известен ключевой недостаток лимита на легионеров в РПЛ.