Футболист сборной России дебютировал в Лиге чемпионов

Российский футболист испанского клуба «Реал Сосьедад» Арсен Захарян дебютировал в Лиге чемпионов. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

24 октября «Реал Сосьедад» на выезде обыграл португальскую «Бенфику» со счетом 1:0. Единственный мяч забил Брайс Мендес. Арсен Захарян появился на поле на 76-й минуте. Это его дебют в главном клубном турнире Европы.

«Сосьедад» объявил о переходе 20-летнего хавбека из московского «Динамо» 19 августа. Контракт футболиста сборной России с командой рассчитан до июня 2029 года.

Испанский клуб набрал семь очков и возглавил турнирную таблицу группы D. Столько же баллов у идущего вторым итальянского «Интера». На третьей строчке расположился австрийский «Ред Булл Зальцбург» (три очка), «Бенфика» (ноль очков) замыкает квартет.

В следующем туре «Реал Сосьедад» примет «Бенфику» в Сан-Себастьяне, а «Интер» отправится в гости к «Зальцбургу». Оба матча пройдут 8 ноября.

Ранее Захарян выбрал профессию вместо спорта.