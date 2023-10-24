Махачев признан лучшим бойцом среди всех промоушенов

Издание Sherdog поставило российского чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ислама Махачева на первое место в рейтинге бойцов вне зависимости от весовой категории.

На второй строчке расположился Джон Джонс, который возглавляет рейтинг UFC. Также в списке Sherdog есть российский чемпион Bellator Вадим Немков. Он занимает седьмое место.

21 октября состоялся турнир UFC 294. В главном событии турнира Ислам Махачев в первом раунде одолел Волкановски нокаутом и второй раз защитил титул чемпиона UFC в легком весе. Россиянин за этот бой заработал $1,79 млн, а его соперник — $1,58 млн.

Во втором по значимости бою вечера Хамзат Чимаев решением судей одолел Камару Усмана. Шведский боец чеченского происхождения заработал за победу $865 тыс., а его соперник — $1,02 млн.

Изначально на турнире в Абу-Даби Махачев должен был драться с бразильцем Чарльзом Оливейрой, но тот получил травму на тренировке и не смог выступить.

Ранее звезда Голливуда Стивен Сигал назвал шокирующей победу Махачева над Волкановски.