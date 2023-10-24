Экс-футболист сборной России призвал наказать уехавших из страны и осудивших СВО людей

Бывший футболист сборной России и московского ЦСКА Андрей Соломатин рассказал, как относится к людям, которые осудили СВО и уехали из России. Слова Соломатина передает РИА Новости.

«Уважения даже больше к хохлам, которые воюют, чем к нашим, которые свалили. И мало того, что свалили, так еще и грязью поливают страну и тех, с кем раньше ели из одной кастрюли. Те, кто уехал, — ребята, уехали — и лучше не возвращайтесь. Ладно ты свалил и сидишь тихо. А вот этих — наказать без суда и следствия», — сказал Соломатин.

Соломатин несколько раз приезжал в Донбасс с гуманитарной помощью — привозил еду, вещи и предметы первой необходимости для мужчин из добровольческого отряда российских фанатов. 7 августа 2023 года он объявил о подписании контракта с околофутбольным батальоном Española и отправился защищать Артемовск (Бахмут).

Соломатин в разные годы выступал за московские «Торпедо», «Локомотив» и ЦСКА. С 1998 по 2003 год он вызывался в сборную России.

Ранее Андрей Соломатин заявил, что Верховная Рада пожелала ему вернуться из зоны СВО в мешке.