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Месси назвал имя футболиста, который заслужил «Золотой мяч»

Месси заявил, что Бензема заслужил «Золотой мяч» в 2022 году

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Reuters

Аргентинский форвард американского футбольного клуба «Интер Майами» Лионель Месси поделился мнением о том, что французский нападающий саудовского «Аль-Иттихада» Карим Бензема в 2022 году завоевал «Золотой мяч». Слова Месси передает Footmercato.

«Бензема заслужил награду за отличный сезон и всю свою карьеру. Он — замечательный игрок. «Золотой мяч» важен для него и футбола», — сказал Лионель Месси.

6 июня Бензема покинул мадридский «Реал» и подписал с клубом из Саудовской Аравии контракт до 2026 года. В прошлом сезоне чемпионата Испании Бензема провел 23 матча, в которых забил 18 мячей и отдал три результативные передачи. Мадридский клуб по итогам национального первенства занял второе место и стал обладателем Кубка Испании. В 2022 году Бензема стал обладателем «Золотого мяча».

Ранее в Европарламенте осудили поддержавшего ХАМАС Бензема.

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