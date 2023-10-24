Месси назвал имя футболиста, который заслужил «Золотой мяч»

Аргентинский форвард американского футбольного клуба «Интер Майами» Лионель Месси поделился мнением о том, что французский нападающий саудовского «Аль-Иттихада» Карим Бензема в 2022 году завоевал «Золотой мяч». Слова Месси передает Footmercato.

«Бензема заслужил награду за отличный сезон и всю свою карьеру. Он — замечательный игрок. «Золотой мяч» важен для него и футбола», — сказал Лионель Месси.

6 июня Бензема покинул мадридский «Реал» и подписал с клубом из Саудовской Аравии контракт до 2026 года. В прошлом сезоне чемпионата Испании Бензема провел 23 матча, в которых забил 18 мячей и отдал три результативные передачи. Мадридский клуб по итогам национального первенства занял второе место и стал обладателем Кубка Испании. В 2022 году Бензема стал обладателем «Золотого мяча».

Ранее в Европарламенте осудили поддержавшего ХАМАС Бензема.