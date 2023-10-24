Чесноков посоветовал Касаткиной поехать на Северный полюс

Бывший теннисист Андрей Чесноков посоветовал Дарье Касаткиной поехать в экспедицию на Северный полюс, чтобы справиться с нервным срывом, передает «Советский спорт».

«Этот сезон закончился. Можешь купить билеты на Мальдивы или там в экспедицию на Северный полюс. Можно отправиться в Сибирь за золотом или бриллианты копать в Якутии. Вариантов много», — сказал Чесноков.

Касаткина занимает в рейтинге WTA 17-е место и проводит один из лучших сезонов в карьере. В недавнем выступлении в совместном блоге со своей подругой экс-фигуристкой Натальей Забияко теннисистка, не стесняясь в выражениях, рассказала, как устала от постоянных переездов на турниры и процесса организации этих поездок. На ее счету шесть побед в турнирах WTA в одиночном разряде и более десяти миллионов долларов заработанных призовых. Постоянно спортсменка проживает в испанской Барселоне.

Ранее Касаткина рассказала о демонах в голове Андрея Рублева.