Непомнящий назвал фаворита в борьбе за чемпионство в РПЛ

Российский футбольный тренер Валерий Непомнящий заявил, что петербургский «Зенит» является фаворитом в борьбе за победу в Российской премьер-лиге (РПЛ), передает «Евро-Футбол.Ру».

«Для меня «Зенит» остается фаворитом. «Краснодар» я ни в коем случае не сбрасываю со счетов. Там команда нашла свою игру, подобрался неплохой состав. Нас ждет интересный чемпионат», — заявил Непомнящий.

В турнирной таблице чемпионата России «Зенит» занимает второе место, набрав 23 очка. На первой строчке идет «Краснодар», имея в активе 28 баллов. Самарские «Крылья Советов» располагаются на третьей строчке, имея в активе 21 балл.

В следующем туре подопечные Сергея Семака сыграют дома против грозненского «Ахмата». Встреча состоится 28 октября. Команды выйдут на поле в 19:00 по московскому времени.

В прошлом туре «Зенит» обыграл «Крылья Советов». Встреча завершилась со счетом 3:1.

Ранее «Зенит» сместил «Крылья Советов» со второго места РПЛ.