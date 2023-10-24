Губерниев о Серене Уильямс: может, она просто дура

Журналист Дмитрий Губерниев раскритиковал американскую теннисистку Серену Уильямс, которая выложила в своих соцсетях фотографию с вечеринки, обрезав со снимка белоруску Арину Соболенко, передает «Спорт-Экспресс».

«Может, Уильямс не умеет публиковать фотографии или у нее зуб на Соболенко. Может, она просто дура, может, просто чересчур умна. Или она не уважает Соболенко», — сказал Губерниев.

Уильямс выложила совместное фото с Каролиной Возняцки и Давидом Грутманом. Соболенко опубликовала в своих соцсетях снимок с ранее упомянутыми персонами и Уильямс с подписью «Что за ночь!». Подписчики раскритиковали американку за то, что та вырезала белоруску.

Серена Уильямс является пятикратной победительницей итогового чемпионата WTA и рекордсменкой женского профессионального тура по сумме заработанных призовых денег. Также в ее активе четыре золотых медали Олимпийских игр (три в парном разряде и одна в одиночном).

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