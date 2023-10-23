Стало известно, сколько боец Махачев заработал за победу над Волкановски

Портал Sports Payouts опубликовал гонорары бойцов, которые выступили на турнире UFC 294, прошедшем в Абу-Даби (ОАЭ).

В главном событии турнира чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев в первом раунде одолел австралийца Алекса Волкановски нокаутом и второй раз защитил свой титул. Россиянин за этот бой заработал $1,79 млн, а его соперник — $1,58 млн.

Во втором по значимости бое вечера Хамзат Чимаев решением судей одолел Камару Усмана. Шведский боец чеченского происхождения заработал за победу $865 тыс., а его соперник — $1,02 млн. Россиянин Магомед Анкалаев за бой против Джони Уокера, признанный несостоявшимся из-за запрещенного удара отечественного спортсмена, заработал $225 тыс.

Изначально на турнире в Абу-Даби Махачев должен был драться с Чарльзом Оливейрой, но тот получил травму на тренировке и не смог выступить.

12 февраля 2023 года Махачев единогласным решением судей по итогам пяти раундов одержал победу над Алексом Волкановски на турнире UFC-284, прошедшем в Перте (Австралия).

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