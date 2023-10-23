Тренер заявила, что ученица Тутберидзе была сама не своя на этапе Гран-при России

Российская фигуристка, чемпионка страны среди юниоров — 2008, тренер Катарина Гербольдт, также выступавшая в парном катании с Александром Энбертом, в комментарии «Газете.Ru» поделилась размышлениями о выступлении ученицы Этери Тутберидзе Аделии Петросян в короткой программе на этапе Гран-при России в Омске. Спортсменка не смогла чисто выполнить прокат, допустив ошибку на тройном акселе и сорвав каскад.

«Я не знаю, была ли она уставшей, или была еще какая-то причина. Но так бывает, это спорт, почему-то не получается, хотя ты готов, все хорошо. В этом, зачастую, никто не виноват, просто так случается. Но, в любом случае, она была на себя, так скажем, не очень похожа, была сама не своя», — заявила Гербольдт.

Также экс-фигуристка предположила, мог ли на Петросян повлиять тот факт, что она выступила на двух этапах подряд.

«Кто как привык. Кому-то сложно, кому-то нормально. Поэтому тут не могу сказать. Но раз они приняли такое решение, значит, она была к этому готова», — заключила Гербольдт.

В произвольной программе Петросян упала с четверного тулупа, но чисто сделала флип в четыре оборота. За обе программы она получила 236,31 балла, что позволило ей выиграть золотую медаль этапа.

Ранее переход чемпионки Европы Алены Косторной в другую сборную назвали потерей.