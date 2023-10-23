Ветеран «Спартака»: Абаскаль сыроват для работы с командой

Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин в комментарии «Газете.Ru» объяснил, почему красно-белым сложно добиваться результата под руководством главного тренера Гильермо Абаскаля, а также рассказал, в чем заключаются проблемы испанского специалиста.

«Я не знаю обстановку внутри команды. Но нет костяка команды, нет поставленной игры, на каждый матч выходит по несколько новых человек. Конечно, у Абаскаля проблемы большие. Он молодой специалист, только начинающий свой путь. Ему 34 года. Он только учится этой профессии, он не знает, как создавать команды, и никогда не работал с командой такого уровня, как «Спартак». Надо строить игру команды с огромной армией болельщиков, задача стоит всегда побеждать — он в таких условиях не работал. У него нет опыта, он учится, у него много ошибок. Можно много говорить, но Абаскаль — сыроват для работы со «Спартаком».

Клубы, в которых он работал, слабенькие. Даже в нефутбольных странах — Швейцарии — они не были чемпионами или фаворитами, они были среднячками. У него тренерские проблемы. Да, он старается, но он не знает, как выходить из этой ситуации. А еще это проблемы руководителей, которые брали его. Если хотите ставить задачи серьезные и бороться с «Зенитом» или ЦСКА, то нужен человек, который знает, как это делать. А он не знает! А если рассчитывать, что игроки это будут делать, то надо создать костяк команды. Но и этого нет, есть брожение, большая ротация», — заявил Гладилин.

22 октября красно-белые в 12-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 2:0 обыграли «Пари Нижний Новгород». «Спартак» после 12 туров национального первенства располагается на четвертой строчке турнирной таблицы, набрав 20 баллов.

Абаскаль возглавил «Спартак» перед стартом сезона-2022/23. Специалист до России работал в греческом «Волосе» и швейцарском «Базеле». По ходу сезона он продлил контракт с командой с увеличением заработной платы. В минувшем сезоне красно-белые под его руководством стали третьими в чемпионате России.

Ранее «Спартак» обратился к фанатам клуба после победы над «Пари НН».