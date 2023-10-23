Условия допуска россиян до Олимпиады назвали унизительными

Президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников назвал унизительными условия допуска россиян до Олимпиады, передает Sport24.

«МОК предлагает условия, в которых выступать нереально. Это настоящее унижение. Если они не будут изменены, шансы выступить нашим спортсменам в Париже практически нулевые», — сказал Сальников.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать отечественных и белорусских атлетов до любых соревнований из-за политической ситуации.

На заседании исполкома МОК 28 марта 2023 года было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий. К соревнованиям не будут допущены спортсмены, представляющие силовые ведомства и вооруженные силы.

Ранее иностранный министр назвал отстранение российских спортсменов «позорным и жестоким».