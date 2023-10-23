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Костомаров примет участие в юбилейном гала-концерте Авербуха

17 декабря состоится юбилейный гала-концерт в честь 50-летия Ильи Авербуха

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Пресс-служба шоу Ильи Авербуха

Известный режиссер-постановщик и серебряный призер Олимпийских игр Илья Авербух рассказал «Газете.Ru» о юбилейном шоу в честь его 50-летия, в котором примет участие Роман Костомаров.

«В этом году отмечается не только мой юбилей, но и юбилей моей компании — мы создали ее 20 лет назад, так что для меня это своего рода и подведение предварительных итогов моей творческой жизни и, как мне кажется, тут действительно есть чем гордиться. Я рад, что мои коллеги, за 20 лет совместной работы давно ставшие даже больше чем коллегами и друзьями, согласились принять участие в этом проекте.

Главное, что мне хотелось бы сказать этим шоу — огромное спасибо. Спасибо всем тем людям, кто идет рядом со мной по этой жизни. И спасибо моей стране за то, что я могу творить, создавать и реализовывать себя на своем любимом льду», — сказал Авербух.

Большой юбилейный гала-концерт состоится 17 декабря на ВТБ «Арене».

В шоу примут участие Роман Костомаров, Алексей Ягудин, Евгения Медведева, Анна Щербакова, Марк Кондратюк, Михаил Коляда, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Александра Степанова и Иван Букин, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, Оксана Домнина и Максим Шабалин, Мария Петрова и Алексей Тихонов, Албена Денкова и Максим Ставиский.

В качестве спортсмена Авербух добился побед на чемпионатах мира и Европы, стал серебряным призером на Олимпийских играх в Солт-Лейк-Сити (2002).

После завершения спортивной карьеры Авербух стал продюсером телевизионных проектов. С 2006 года под его руководством вышли 16 сезонов «Ледникового периода», также он работал режиссером-постановщиком ледовых спектаклей и крупных церемоний.

Параллельно Авербух продолжает работать в спорте уже как тренер и менеджер и реализует проект развития ледовых центров в разных регионах страны: четыре из них уже построены, сегодня в них тренируется более двух тысяч детей.

Ранее Авербух объяснил, почему «Ледниковый период» сняли с эфира.

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