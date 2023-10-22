«Зенит» сместил «Крылья Советов» со второго места РПЛ

В матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) петербургский «Зенит» обыграл самарские «Крылья Советов».

Встреча завершилась со счетом 3:1.

В первом тайме зрители не увидели забитых мячей. В начале второй половины игры счет открыл Вендел. За девять минут до финального свистка бразилец оформил дубль. В компенсированное время Андрей Мостовой довел счет до разгромного, но в последней атаке Роман Ежов отыграл один мяч.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В турнирной таблице чемпионата России «Зенит» занимает второе место, набрав 23 очка. «Крылья Советов» располагаются на третьей строчке, имея в активе 21 балл. Лидирует в турнире «Краснодар», набравший 28 очков.

В следующем туре подопечные Сергея Семака сыграют дома против грозненского «Ахмата». Встреча состоится 28 октября. Команды выйдут на поле в 19.00 по московскому времени.

«Крылья Советов» померятся силами с «Оренбургом». Встреча состоится 28 октября. Стартовый свисток прозвучит в 16.30 по московскому времени.

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