Назван самый дорогой нападающий мира

Интернет-портал Transfermarkt в своем Telegram-канале опубликовал список самых дорогих нападающих в мире.

Первое место в списке занял норвежский форвард английского «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд. С норвежцем первую строчку разделил игрок французского «ПСЖ» Килиан Мбаппе. Замкнул тройку Винисиус Жуниор из мадридского «Реала» (€150 млн).

Холанд был признан лучшим игроком английского «Манчестер Сити» в прошедшем сезоне. Он принял участие в 52 матчах, в которых ему удалось забить 52 мяча и отдать девять результативных передач во всех турнирах. Стоит отметить, что для норвежца это был дебютный сезон в Английской премьер-лиге (АПЛ).

31 августа норвежский форвард был признан лучшим футболистом года по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

В следующем туре АПЛ «Манчестер Сити» сыграет с «Манчестер Юнайтед». Матч состоится 29 октября.

Ранее Холанд рассказал о своем отношении к Хосепу Гвардиоле.