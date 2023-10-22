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«Спартак» задавил «Пари НН», заявил Юран

Тренер «Пари НН» Юран заявил, что команда не справилась с давлением «Спартака»

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран после матча 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского «Спартака» заявил, что его команда уступила из-за давления оппонентам. Его слова приводит «Газета.Ru».

«Не справились с этим давлением. Это проблема, когда играем с «Зенитом», ЦСКА, «Спартаком», «Краснодаром», когда присутствует неверие в себя. В недельном цикле мы об этом говорили. В домашних играх такой проблемы нет, она только в гостевых матчах проявляется. Первый тайм провалили, второй тайм можно занести себе в актив. Мамаду не играл из-за трех желтых карточках, дали шанс проявить себя другим игрокам перед матчем с «Сочи», — заявил Юран.

Встреча «Спартак» — «Пари НН» завершилась со счетом 2:0. В первом тайме гол в ворота «Пари НН» забил Данил Пруцев. Он отличился на 41минуте. Во втором тайме зрители Кристофер Мартинс установил окончательный счет матча. Футболист «Пари НН» Кирилл Гоцук получил вторую желтую карточку и был удален с поля под занавес матча.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию встречи.

Ранее «Крыльям Советов» предрекли хорошие шансы на положительный исход игры с «Зенитом».

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