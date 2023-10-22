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Ученица Тутберидзе выиграла второй подряд этап Гран-при России

Петросян выиграла второй этап Гран-при России с отрывом в 30 баллов

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Александр Вильф/РИА Новости

Аделия Петросян одержала победу на втором этапе Гран-при России по фигурному катанию, который проходит в Омске.

Ученица Этери Тутберидзе получила 164,83 балла по результатам произвольной программы и в сумме набрала 236,31 балла. Второе место заняла Алина Горбачева (205,71). Тройку призеров замкнула Мария Агаева (202,29). После короткой программы Петросян шла второй, уступая Горбачевой чуть более четырех баллов.

У мужчин победу праздновал Матвей Ветлугин.

15 октября Петросян стала первой на этапе Гран-при России в Уфе, опередив Анну Фролову и Елизавету Куликову.

В 2022 году Петросян стала бронзовым призером чемпионата России, уступив только Анне Щербаковой и Александре Трусовой. Она впервые в истории фигурного катания исполнила два четверных риттбергера в одной программе.

В финале Гран-при России в Санкт-Петербурге в марте 2023 года Аделия Петросян уверенно завоевала первое место (255,01 балла). Она исполнила два четверных тулупа и тройной флип, однако упала на тройном акселе.

Ранее фигуристка Туктамышева раскрыла причину ухода из спорта.

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