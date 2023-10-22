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«Сочи» прервал серию из шести поражений в РПЛ

«Сочи» обыграл «Урал» со счетом 4:1 в игре 12-го тура РПЛ

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Артур Лебедев/РИА «Новости»

Клуб «Сочи«обыграл екатеринбургский «Урал» в гостевом матче 12-го тура чемпионата России по футболу со счетом 1:4.

В составе «Сочи» голы забили Кирилл Кравцов (15-я минута), Никита Бурмистров (17), Мартин Крамарич (34) и Иван Игнатьев (88, с пенальти). За хозяев поля отличился Андрей Егорычев (38).

Таким образом, «Сочи» прервал шестиматчевую серию поражений в премьер-лиге и общую серию в девять проигрышей с учетом Кубка России. С девятью очками сочинцы занимают последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. «Урал» с 16 очками идет девятым в таблице.

В следующем туре «Сочи» сыграют в Нижнем Новгороде с клубом с одноименным названием, а клуб из Екатеринбурга в этот день сыграет на выезде с «Динамо» в Москве.

До этого бывший футболист «Крыльев Советов» Антон Бобер не стал называть самарский клуб фаворитом в матче против «Зенита». Матч 12 тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Крыльями Советов» и «Зенитом» пройдет 22 октября в Санкт-Петербурге. Начало встречи в 16:30 по московскому времени.

Ранее Сергей Юран рассказал, какое место он занимает среди тренеров РПЛ по размеру зарплаты.

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