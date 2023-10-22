Поддержавшего Палестину Махачева обвинили в отсутствии высказываний об СВО

Боец MMA Максим Дивнич в своих социальных сетях раскритиковал Ислама Махачева, который выразил поддержку Палестине.

«Ислам Махачев после победы над Волкановски сказал, что он не празднует победу, упомянув про Палестину и попросив остановить происходящие события. Но мы ни разу не слышали его мнение про СВО, детей Донбасса и того, что там происходит. Для кого-то в нашей стране религия важнее, чем Россия», — написал Дивнич.

21 октября Махачев в главном бое вечера на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ) одержал досрочную победу над представителем Австралии Алексом Волкановски. Россиянин в первом раунде одолел своего соперника нокаутом и второй раз защитил свой титул. После боя россиянин заявил, что не празднует свою победу из-за происходящего в Палестине и секторе Газа.

На турнире в Абу-Даби Хамзат Чимаев, шведский боец с российскими корнями, выигравший свой поединок у Камару Усмана, также высказался в поддержку Палестины. Боец обратился к Рамзану Кадырову с просьбой дать ему оружие и отправиться в Палестину.

Ранее боец UFC заявила, что русские люди соскучились по здоровому патриотизму.