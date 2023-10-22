Кадыров оценил речь бойца Чимаева в поддержку Палестины

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем Telegran-канале отреагировал на речь Хамзата Чимаева после победы над Камару Усманом на турнире UFC 294, в которой он поддержал Палестину.

«Трогательной получилаcь и победная речь Хамзата. Первые cлова нашего БРАТА были в поддержку вcех народов, которые cегодня пребывают в угнетенном положении. Он оcобо выделил Палеcтину и, находяcь в эпицентре внимания вcего cпортивного мира, решительно оcудил наcилие в отношении жителей cектора Газа. Хамзат тем cамым показал, наcколько cильно болит за братcкий палеcтинcкий народ его cердце иcтинного муcульманина. Это заcлуживает глубокого уважения», — написал Кадыров.

Всего на счету Чимаева стало 13 поединков, во всех из них он одержал победу.

29-летний боец родился в Чечне, однако в возрасте 18 лет эмигрировал в Швецию, под флагом которой выступал. В конце сентября он сменил спортивное гражданство и теперь представляет ОАЭ.

Ранее Чимаев попросил Кадырова отправить его сражаться за Палестину.