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Кадыров оценил речь бойца Чимаева в поддержку Палестины

Кадыров назвал трогательной речь бойца Чимаева после победы на UFC 294

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https://www. facebook.com/kchimaev

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем Telegran-канале отреагировал на речь Хамзата Чимаева после победы над Камару Усманом на турнире UFC 294, в которой он поддержал Палестину.

«Трогательной получилаcь и победная речь Хамзата. Первые cлова нашего БРАТА были в поддержку вcех народов, которые cегодня пребывают в угнетенном положении. Он оcобо выделил Палеcтину и, находяcь в эпицентре внимания вcего cпортивного мира, решительно оcудил наcилие в отношении жителей cектора Газа. Хамзат тем cамым показал, наcколько cильно болит за братcкий палеcтинcкий народ его cердце иcтинного муcульманина. Это заcлуживает глубокого уважения», — написал Кадыров.

Всего на счету Чимаева стало 13 поединков, во всех из них он одержал победу.

29-летний боец родился в Чечне, однако в возрасте 18 лет эмигрировал в Швецию, под флагом которой выступал. В конце сентября он сменил спортивное гражданство и теперь представляет ОАЭ.

Ранее Чимаев попросил Кадырова отправить его сражаться за Палестину.

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