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Израильские футболисты отказались играть из-за минуты молчания в память о палестинцах

Игроки «Антальяспора» Сафури и Ехезкель отказались выходить на матч в Турции

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Shutterstock

Израильские футболисты «Антальяспора» отказались выходить на матч против «Газиантепа» (0:1) в чемпионате Турции. Об этом сообщает Sport5.

Полузащитник Рамзи Сафури и форвард Сагив Ехезкель решили не участвовать в матче против «Газиантепа» из-за проведения минуты молчания в память о жителях Палестины.

«Тяжелые новости из нашей страны превратили то, что для нас является рутиной, – игру в футбол, – в почти невыполнимую задачу. Команда уважает нашу просьбу и оказывает нам полную поддержку, и за это мы благодарим ее.

Кроме того, до нашего cведения было доведено, что в завтрашней игре cоcтоитcя церемония, целью которой являетcя оcуждение Гоcударcтва Израиль, и как люди, гордящиеcя cвоей ролью футболиcтов cборной, мы не намерены принимать в ней учаcтие и даже находитьcя на cтадионе. Мы яcно дали это понять руководителям клуба, и они уважают наше решение.

Отношение к нам здесь очень теплое, и мы будем среди тех, кто будет строить новые мосты в грядущие хорошие дни. Наши сердца и мысли с нашими братьями и сестрами в Израиле», – говорится в совместном заявлении игроков.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

Ранее в Англии запретили флаги Израиля и Палестины на футбольных матчах.

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