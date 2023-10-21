Махачев отказался праздновать победу на турнире UFC 294 из-за Палестины

Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Ислам Махачев выступил в поддержку Палестины и сектора Газа после боя с Алексом Волкановски.

«Я не праздную эту победу из-за ситуации в мире. Остановите то, что происходит! Палестина, мы с вами! Сектор Газа, мы с вами! Остановите это!» — сказал Махачев после боя.

21 октября Махачев в главном бое вечера на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ) одержал досрочную победу над представителем Австралии Алексом Волкановски. Россиянин в первом раунде одолел своего соперника нокаутом и второй раз защитил свой титул.

12 февраля 2023 года Махачев единогласным решением судей по итогам пяти раундов одержал победу над Алексом Волкановски на турнире UFC-284, прошедшем в Перте (Австралия). Для россиянина эта победа стала 24-й в профессиональной карьере при одном поражении. Это первая защита титула в исполнении Махачева.

На турнире в Абу-Даби Махачев изначально должен был драться с Чарльзом Оливейрой, но тот не смог принять участие из-за травмы.

Ранее Хамзат Чимаев одолел Камару Усмана на турнире UFC 294.