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Знакомый Костомарова рассказал, что на дух не переносит фигурист после ампутации

Актер Карпов заявил, что Костомаров не переносит на дух жалости к себе

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Global Look Press

Бизнесмен и актер Алексей Карпов рассказал, что видел грустные глаза фигуриста Романа Костомарова, который перенес ампутацию конечностей. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Видно, что некоторые люди начинают испытывать чувство неудобства рядом с ним. Мы-то с руками и ногами, а он — нет. Боятся как-то его потревожить. Но во мне он не вызывает никаких неудобств и уж тем более жалости. Ромка не любит, когда к нему относятся с жалостью. На дух не переносит. Да, когда он снимает очки, то видно, что глаза все равно грустные. Мы даже общались на эту тему. Тогда понял, какая боль у него сидит внутри», — сказал Карпов.

22 августа Костомаров поучаствовал в ледовом шоу Ильи Авербуха «Письма любви» в Сочи вместе со своей женой Оксаной.

В начале января 2022 года Роман Костомаров был госпитализирован после новогодних выступлений в шоу на открытом воздухе. Сообщалось, что он попал в реанимацию с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивалось как крайне тяжелое. Затем он проходил лечение в Коммунарке.

Ранее Костомаров показал, как плавает в бассейне без ног.

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