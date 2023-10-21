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Российский боец успешно дебютировал в UFC, победив в первом поединке

Россиянин Шара Буллет победил Бруно Силву в дебютном поединке в UFC

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Pure Fighting/YouTube

Российский боец Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет) в дебютном бое в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) одержал победу над представителем Бразилии Бруно Силвой на турнире UFC 294, проходящем в Абу-Даби (ОАЭ).

В первом раунде встреча была приостановлена из-за случайного удара в пах со стороны Буллета. По итогу трех раундов судьи единогласно отдали победу российскому бойцу.

Этот поединок открывал бойцовский вечер на турнире UFC 294. Главным боем вечера станет встреча россиянина Ислама Махачева, чемпиона в легком весе, и австралийца Алекса Волкановски. Соперники уже встречались12 февраля 2023 года. Тогда Махачев единогласным решением судей по итогам пяти раундов одержал победу. Для россиянина эта победа стала 24-й в профессиональной карьере при одном поражении. Это первая защита титула в исполнении Махачева.

Шара Буллет подписал контракт с UFC в 2023 году. Он является чемпионом России по тайскому боксу среди профессионалов в весовой категории до 76,2 кг. Также Магомедов имеет звание мастера спорта по тайскому боксу. Всего на его счету 12 побед в 12 профессиональных поединках.

Ранее сообщалось, что девушка-боец UFC выйдет на поединок против американки под песню певца SHAMAN.

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