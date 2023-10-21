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Ветеран ЦСКА заявил, что у команды куча проблем

Экс-игрок ЦСКА Масалитин заявил, что у команды нет поставленной игры

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Максим Богодвид/РИА Новости

Бывший футболист московского ЦСКА Валерий Масалитин в комментарии «Газете.Ru» заявил, что команда не может добиться положительного результата из-за отсутствия четко поставленной игры.

«Проблем куча. Есть объективные, есть субъективные. Самое главное, что нет результата у команды. А результата нет, потому что нет игры. Бывают хорошие отрезки, бывает, команда показывает очень хороший футбол, но это — отрезки, минут 15-20, а потом вновь невнятный футбол. Если нет поставленной игры, если нет хорошего взаимодействия, отсюда такой, к сожалению, результат», — заявил Масалитин.

21 октября ЦСКА на выезде сыграл в ничью со счетом 0:0 с казанским «Рубином» в рамках 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Для подопечных Владимира Федотова этот ничейный результат стал шестым за 12 матчей в национальном первенстве.

СКА набрал 18 очков и поднялся на пятое место в турнирной таблице, однако у имеющих по 17 очков «Пари НН», «Спартака», «Динамо» одна игра в запасе. «Рубин» с 13 очками занимает 10-е место в таблице. «Ахмат» (12 очков) может сместить команду Рашида Рахимова.

Ранее игрок «Рубина» упрекнул судью в том, что он болеет за ЦСКА.

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