Депутат Европарламента Надин Морано осудила французского футболиста Карима Бензема, который поддержал Палестину в конфликте с Израилем. Слова Морано передает RMC Sport.

«Я считаю прискорбным, что Бензема не осудил терроризм. Он осознает, какой резонанс это будет иметь во Франции, в арабо-мусульманском мире, среди сумасшедших людей на нашей территории, которые являются исламистами и ни в коем случае не мусульманами», — сказала Морано.

19 октября МВД Франции выделило четыре признака связи Бензема с терроризмом. Среди них отказ петь гимн cтраны вмеcте cо cборной Франции, прозелитизм в cоциальных cетях вокруг муcульманcкого поклонения, фото c имамом Мо, которое cтало предметом cкандала, а также поддержка публикации Хабиба, который «призывал к ненавиcти поcле публикации карикатур на пророка Мухаммеда во французcкой преccе».

Ранее во Франции назвали неуместной поддержку Хабиба Нурмагомедова со стороны Бензема.