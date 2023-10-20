«Крыльям Советов» предрекли победу над «Зенитом»

Бывший главный тренер футбольного клуба «Оренбург» Иржи Ярошик поделился ожиданиями от матча 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между самарскими «Крыльями Советов» и петербургским «Зенитом». Слова Ярошика передает Legalbet.

«Крылья» — вторые. «Зенит» — третий. Конечно, это матч тура! «Крылья» играют очень хорошо, у них есть шанс победить», — заявил Ярошик.

Встреча между «Крыльями Советов» и «Зенитом» пройдет 22 октября на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.

После 11 сыгранных матчей самарская команда располагается на втором месте в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 21 очко. «Зенит» замыкает тройку лучших, заработав 20 баллов. Лидером чемпионата является «Краснодар», которому удалось набрать 27 очков.

Ранее Ярошик заявил, что в Европе не ждут российских футболистов.