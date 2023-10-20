Вратарь сборной России призвал закидать его камнями

Вратарь петербургского «Зенита» и сборной России Михаил Кержаков заявил, что у него не та мотивация на товарищеские матчи, передает «РГ».

«Недавно Карпин высказался о мотивации. Соглашусь с ним. Пусть меня закидают камнями, но, конечно, когда речь идет не о официальном матче, а о товарищеском, мотивация не та», — сказал Кержаков.

В осенней паузе сборная России провела две встречи. Сначала в Москве со счетом 1:0 был обыгран Камерун, а после на стадионе турецкого отеля подопечные Валерия Карпина сыграли вничью с национальной командой Кении. Встреча завершилась со счетом 2:2. Сборная России отыгралась на 89 минуте.

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) весной 2022 года приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее бывший футболист оценил уровень игры сборной России.