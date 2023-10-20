Президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников заявил, что российские пловцы не будут выступать на Олимпиаде 2024 года по действующим условиям Международного олимпийского комитета (МОК), передает «Советский спорт».

«Если на сегодняшний день ничего не изменится — не вижу возможности выступать нашим спортсменам на Играх. С существующими критериями и ограничениями это будет унижение для тех, кто соберется принимать участие», — сказал Сальников.

На заседании исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) 28 марта было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий. К соревнованиям не будут допущены спортсмены, представляющие силовые ведомства и вооруженные силы.

12 октября МОК объявил об отстранении Олимпийского комитета России (ОКР) до дальнейшего уведомления после включения в состав российской организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. При этом в МОК отметили, что оставляют за собой право принять решение по допуску российских атлетов до Олимпийских игр — 2024 в необходимое время.

Ранее Дмитрий Губерниев обратился к чемпионам, призывающим не ехать на Олимпиаду.