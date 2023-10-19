Хоккейный тренер назвал проблемой отъезд российских игроков в Северную Америку в раннем возрасте

Знаменитый отечественный хоккейный тренер Федор Канарейкин прокомментировал для «Газеты.Ru» ситуацию с отъездом молодых российских игроков в Северную Америку в местные школьные команды, а также в клубы юниорских лиг, назвав ситуацию проблемой для хоккея страны.

«Безусловно, это проблема. На разных уровнях, в разных возрастных группах наши молодые таланты уезжают за океан. И, наверное, уже давно назрел вопрос, как сохранить вот эту молодую поросль, которая должна начинать играть дома, представлять свою страну и усиливать Континентальную хоккейную лигу. Чем больше мы будем молодых и талантливых ребят видеть в своих командах, тем сильнее мы будем развивать лигу. У нас на сегодняшний день недостаточно ярких личностей в лиге, какие были раньше в КХЛ. Это в том числе одна из составляющей рекламной работы и бизнеса», — считает Канарейкин.

Президент России Владимир Путин в своем выступлении в рамках форума «Россия – спортивная держава» заявил, что «необходимо понять, что делать с дельцами от хоккея, которые тащат в Северную Америку мальчишек из спортшкол».

Ранее экс-форвард СКА дал прогноз по голам Панарина в НХЛ.