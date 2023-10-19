Гранат считает, что Черчесов может справиться с работой в «Спартаке»

Бывший футболист московского «Динамо» Владимир Гранат заявил, что бывший тренер сборной России Станислав Черчесов сможет справиться работой в столичном «Спартаке», передает Legalbet.

«Динамо» или «Спартак» больше нуждаются в Черчесове? Тут, наверное, выбирать самому Саламычу. Все видели его тренерскую карьеру: он в любой команде может справиться», — сказал Гранат.

Черчесов в конце декабря 2021 года возглавил венгерский «Ференцварош». Он привел команду к победе в чемпионате и Кубке страны. В июле 2023 года он был уволен после вылета из квалификации Лиги чемпионов от фарерского «Клаксвика».

На домашнем чемпионате мира 2018 года сборная России под его руководством смогла дойти до четвертьфинала, где уступила команде Хорватии, которая в итоге дошла до финала. На европейском первенстве — 2020 российская команда не смогла выйти в плей-офф, заняв последнее место в группе В, пропустив вперед Бельгию, Данию и Финляндию.

Ранее Черчесов рассказал, как отдыхает от работы.