Стала известна судьба матча Бельгия — Швеция, прерванного из-за теракта

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) признал окончательным счет отборочного матча Евро-2024 между Бельгией и Швецией, который был прерван после первого тайма из-за стрельбы в Брюсселе, передает сайт организации.

Отмечается, что результат матча не влияет на положение дел в группе. Бельгия уже отобралась на Евро, а шведы потеряли шансы отобраться на турнир.

Первый тайм закончился вничью 1:1. На 15-й минуте счет открыл швед Виктор Дьекереш, на 32-й минуте Ромелу Лукаку с пенальти восстановил равновесие.

Вечером в понедельник, 16 октября, во время матча отборочного турнира чемпионата Европы — 2024 между сборными Бельгии и Швеции в Брюсселе неизвестный открыл огонь. Уровень террористической угрозы в Брюсселе был повышен до 4 — «серьезная и неизбежная угроза», в остальных регионах страны он составлял 3.

Защитник и капитан сборной Швеции по футболу Виктор Линделеф инициировал остановку матча после сообщений о стрельбе.

Ранее сообщалось, что на болельщиков в Брюсселе напал 45-летний выходец из Туниса.