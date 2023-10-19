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Тренер сборной Кении ответил Быстрову, назвавшему его игроков «дровами»

Тренер сборной Кении Фират обвинил футбольных экспертов в непрофессионализме

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Михаил Шапаев/РИА Новости

Главный тренер сборной по футболу Кении Энгин Фират в комментарии «Спорт-Экспрессу» ответил бывшему полузащитнику петербургского «Зенита» Владимиру Быстрову, который назвал игроков африканской команды «дровами».

«Это раcпроcтраненная проблема: бывшие игроки говорят так, будто они были лучшими в мире. В Кении так же! Большинcтво из них ничего не выиграли, но говорят так, будто они лучшие. Не уважают буквально ничего. Еcли бы так называемые экcперты хоть немного вели cебя как профеccионалы, они могли бы поcмотреть на результаты поcледних матчей cборной Кении.

Если любой из бывших футболистов говорит, никому до этого нет дела, всем все равно, потому что они всегда боятся, что их забудут. Поэтому они говорят что-то плохое, чтобы мы не забыли об их существовании», — заявил специалист.

Встреча Кения — Россия прошла 16 октября в Турции на стадионе «Титаник Мардан» и завершилась со счетом 2:2. В составе африканской команды голами отметились Энтони Акуму (16-я минута) и Масуд Джума (37-я). У россиян мячи на счету Александра Соболева (8-я) и Ивана Облякова (89-я).

12 октября российские футболисты в товарищеском матче обыграли сборную Камеруна со счетом 1:0. Гол на счету нападающего ЦСКА Федора Чалова.

Ранее Карпина раскритиковали за выбор состава на матч с Кенией.

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