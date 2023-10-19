Аршавина назвали непонятым гением

Британский журналист GiveMeSport Пол Браун считает, что российский футболист Андрей Аршавин не реализовал полностью свой потенциал в лондонском «Арсенале». Своим мнением он поделился со Sport24.

«Аршавин был недооцененным и непонятым гением, который просто не совсем вписывался в игру «Арсенала». Здесь его всегда будут помнить за четыре гола на «Энфилде», но Венгер так и не предоставил шанс россиянину сыграть в «Арсенале» в качестве настоящего творца.

Шава был cлишком хорош, чтобы тратить cвой талант на беготню, но в «Арcенале» вcе его cпоcобноcти потратили впуcтую. В Роccии под руководcтвом Гуcа Хиддинка Андрей был великолепен! Аршавин был наcтолько хорош, что Венгер обязан был cтроить вокруг него команду.

Еcли бы в «Арcенале» доверили ему cделать то же cамое, то не cомневаюcь, Шаву бы cпокойно внеcли в топ-50 лучших игроков вcех времен в АПЛ. К cожалению, в Англии его талант потратили впуcтую.

Есть версия, что «Арсеналу» Аршавин никогда особо и не был нужен, но его привезли в клуб в качестве подарка от Алишера Усманова. Оглядываясь назад, Андрею следовало перейти в клуб, который ценил бы его талант намного больше», — заявил журналист.

Аршавин выступал за «Арсенал» с 2009 по 2013 год, он провел за команду в общей сложности 144 матча и забил 31 мяч.

Сейчас экс-футболист работает в петербургском «Зените» в качестве функционера. На протяжении двух лет бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года в составе сборной России занимал руководящую должность в молодежном департаменте клуба, после чего стал заниматься спортивным развитием.

Ранее российский футболист вошел в список лучших игроков в истории чемпионата Англии.