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Призерка ОИ из России объяснила, почему сменила гражданство

Сменившая гражданство Забелинская заявила, что в России не ценят спортсменов

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РИА Новости

Призерка Олимпиад в Лондоне и Рио-де-Жанейро Ольга Забелинская призналась, что идея о смене гражданства возникла у нее в 2016 году. Об этом она заявила «Спорт-Экспрессу».

«Сама идея выступать за другую страну пришла, когда я стояла на пьедестале в Рио. Не буду рассказывать, что этому предшествовало, но я убедилась, что в России меня не ценят, и не только меня. Там ценны только представители определенных видов спорта, не буду говорить каких, все это и так знают. Все остальные спортсмены — просто серая масса», — сказала Забелинская.

Забелинская с августа 2018 года выступает за Узбекистан. При смене гражданства она потеряла возможность участвовать в чемпионатах мира 2018 и 2019 годов.

В составе сборной России она выигрывала серебро Олимпийских игр (2016 год) и дважды — бронзовые медали (в групповой и индивидуальной гонке в 2012 году). В 2016 и 2017 годах Забелинская брала бронзу на чемпионатах Европы.

После перехода в сборную Узбекистана Забелинская дважды сумела выиграть чемпионат Азии. С 2011 года Ольга Забелинская с семьей живет на Кипре.

Ранее сообщалось, что российский боец Махачев отказался от смены гражданства.

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