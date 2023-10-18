Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Легенда «Зенита» заявил, что россияне заиграют в любом европейском чемпионате

Экс-футболист Данни заявил, что российская молодежь может заиграть в Европе

close
100%
Global Look Press

Бывший футболист сборной Португалии Мигель Данни считает, что в России много талантливых молодых игроков. Своим мнением он поделился с Legalbet.

«В России на данный момент очень много талантливой молодежи. Они могут заиграть не только в Португалии, но и в любом европейском чемпионате», — заявил экс-футболист.

40-летний португалец выступал в России за московское «Динамо» с 2005 по 2008 год и за петербургский «Зенит» с 2008 по 2017 год. В составе петербургского клуба он трижды становился чемпионом России, два раза выигрывал Кубок и Суперкубок страны. В 2008 году вместе с сине-бело-голубыми завоевал Суперкубок УЕФА.

В футболке сборной Португалии провел 38 матчей, в которых забил четыре мяча и сделал три результативные передачи.

Сейчас в топ-5 европейских лиг выступают четверо россиян. Этим летом из Российской премьер-лиги (РПЛ) уехали Далер Кузяев (французский «Гавр») и Арсен Захарян (испанский «Реал Сосьедад»). Несколько лет во французском «Монако» выступает Александр Головин, а в итальянской «Аталанте» — Алексей Миранчук.

Ранее был назван европейский чемпионат, который подходит россиянам.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий