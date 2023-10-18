Легенда «Зенита» заявил, что россияне заиграют в любом европейском чемпионате

Бывший футболист сборной Португалии Мигель Данни считает, что в России много талантливых молодых игроков. Своим мнением он поделился с Legalbet.

«В России на данный момент очень много талантливой молодежи. Они могут заиграть не только в Португалии, но и в любом европейском чемпионате», — заявил экс-футболист.

40-летний португалец выступал в России за московское «Динамо» с 2005 по 2008 год и за петербургский «Зенит» с 2008 по 2017 год. В составе петербургского клуба он трижды становился чемпионом России, два раза выигрывал Кубок и Суперкубок страны. В 2008 году вместе с сине-бело-голубыми завоевал Суперкубок УЕФА.

В футболке сборной Португалии провел 38 матчей, в которых забил четыре мяча и сделал три результативные передачи.

Сейчас в топ-5 европейских лиг выступают четверо россиян. Этим летом из Российской премьер-лиги (РПЛ) уехали Далер Кузяев (французский «Гавр») и Арсен Захарян (испанский «Реал Сосьедад»). Несколько лет во французском «Монако» выступает Александр Головин, а в итальянской «Аталанте» — Алексей Миранчук.

Ранее был назван европейский чемпионат, который подходит россиянам.