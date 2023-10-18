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Бывший футболист сборной: за Россию должны играть лучшие, а не как с Кенией

Экс-футболист Деменко: Карпину пора определиться с составом

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Знаменитый в прошлом российский футболист Максим Деменко, во время карьеры выступавший за санкт-петербургский «Зенит», московский «Спартак» и «Краснодар», а также за сборную страны, в комментарии для «Газеты.Ru» заявил, что главному тренеру национальной команды Валерию Карпину пора сформировать основной состав.

«Вот сейчас, наверное, у многих будут вопросы к Валерию Георгиевичу. Почему основного состава нет, еще чего-то. Но уже, думаю, экспериментов хватит на самом деле. Должна быть команда. Все-таки играем уже шестую или седьмую игру в этом году. Уже можно определиться, и должны играть лучшие футболисты. Они у нас есть. Нужно формировать костяк, а изменения делать по каким-то объективным причинам – например, из-за травм», — считает Деменко.

Сборная России под руководством Карпина обыграла в октябре в Москве на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина Камерун (1:0), а затем на стадионе одного из турецких отелей разошлась миром с Кенией (2:2). Во второй встрече главный тренер национальной команды прибег к ротации, дав отдохнуть футболистам, вышедшим на поле с первых минут в матче против Камеруна.

Евгений Ловчев призвал Карпина признаться, что ему не нужна сборная России.

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